В Ставрополе власти выселят из квартир наркоманов и алкоголиков
Алкоголиков, дебоширов, наркоманов власти Ставрополья предлагают выселить из квартир. В администрации города считают, что асоциальные личности серьезно портят жизнь соседям и представляют для них реальную угрозу.
В городе планируют бороться с собственниками жилья, которые используют его не по назначению, нарушают права и интересы других людей. Суд по иску муниципалитета может принять решение о продаже с публичных торгов такой квартиры с выплатой собственнику вырученных от сделки средств.
Уже определены адреса тех, чьим выселением займутся в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU