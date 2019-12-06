В Ставрополе власти выселят из квартир наркоманов и алкоголиков

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-06T10:42:26+03:00

В многоэтажках будут жить только достойные граждане

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Алкоголиков, дебоширов, наркоманов власти Ставрополья предлагают выселить из квартир. В администрации города считают, что асоциальные личности серьезно портят жизнь соседям и представляют для них реальную угрозу.

В городе планируют бороться с собственниками жилья, которые используют его не по назначению, нарушают права и интересы других людей. Суд по иску муниципалитета может принять решение о продаже с публичных торгов такой квартиры с выплатой собственнику вырученных от сделки средств.

Уже определены адреса тех, чьим выселением займутся в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU