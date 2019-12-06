2019-12-06T11:45:36+03:00
Общество

Кадыров: В Чечне выведут новую породу скакунов

В Чечне с его участием прошел самый масштабный конный поход в стране
Ася АСРЯН
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В этом году в республике провели масштабный конный походВ этом году в республике провели масштабный конный походФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей страничке в соцсети заявил о том, что в республике собираются выводить новую породу скакунов.

— Поголовье лошадей растёт быстрыми темпами. Часто проводим скачки с участием чистокровных лошадей. Выводим свою породу скакунов, — обрадовал подписчиков глава региона.

Напомним, что чеченскому лидеру нравится верховная езда. А в этом году в республике провели масштабный конный поход, который позже вошёл в Книгу рекордов России, как самый массовый.

Тогда в шествии поучаствовали более 1,2 тысяч всадников со всего Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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