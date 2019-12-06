Кадыров: В Чечне выведут новую породу скакунов
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей страничке в соцсети заявил о том, что в республике собираются выводить новую породу скакунов.
— Поголовье лошадей растёт быстрыми темпами. Часто проводим скачки с участием чистокровных лошадей. Выводим свою породу скакунов, — обрадовал подписчиков глава региона.
Напомним, что чеченскому лидеру нравится верховная езда. А в этом году в республике провели масштабный конный поход, который позже вошёл в Книгу рекордов России, как самый массовый.
Тогда в шествии поучаствовали более 1,2 тысяч всадников со всего Северного Кавказа.
ИСТОЧНИК KP.RU