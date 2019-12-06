Рейсовый автобус с детьми занесло на льду в КБР
Никто не погиб и не пострадал
Фото: goloskbr
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На обледенелой дороге в Кабардино-Балкарии в четверг занесло автобус, с едущими в нем детьми.
5 декабря вечером в районе «Сосруко» водитель не справился с управлением. Транспорт перекрыл дорогу, но не перевернулся. К счастью, никто из ребят и сопровождающих из взрослых, не пострадал, а детей отвезли в санаторий «Кавказ». Об этом инциденте сообщают очевидцы в Instagram на странице goloskbr.
ИСТОЧНИК KP.RU