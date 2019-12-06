2019-12-06T11:33:33+03:00
Происшествия

Рейсовый автобус с детьми занесло на льду в КБР

Никто не погиб и не пострадал
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: goloskbrФото: goloskbr
Изменить размер текста:

На обледенелой дороге в Кабардино-Балкарии в четверг занесло автобус, с едущими в нем детьми.

5 декабря вечером в районе «Сосруко» водитель не справился с управлением. Транспорт перекрыл дорогу, но не перевернулся. К счастью, никто из ребят и сопровождающих из взрослых, не пострадал, а детей отвезли в санаторий «Кавказ». Об этом инциденте сообщают очевидцы в Instagram на странице goloskbr.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оперативное видео: спецназ «обезглавил» группировку, ответственную за убийство главы ЦПЭ Ингушетии
Два года в плену у отца: мужчина не вернул дочь после каникул
На заграницу, казино и девочек: 70 млн выручил обманом 65-летний ставрополец
Бабушку-сутенершу и бордель нашли полицейские в Махачкале
Робот на Ставрополье займется сбором мусора
В Ессентуках «всплыли» незаконные карпы и сазаны
Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей
Кадыров: В Чечне выведут новую породу скакунов
В Ставрополе власти выселят из квартир наркоманов и алкоголиков
Грозный примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»
Горный камнепад отрезал от мира два села в Дагестане
На Ставрополье потеплеет до +7
В собор Ставрополя привезли чудо для верующих
Пять машин сгорели в Чечне в пожаре на АЗС
Королеву казино взяли в собственной квартире в Северной Осетии
В Ингушетии продлен арест мужчине, ранившему полицейского
Путин исполнит новогоднюю мечту ставропольского детдомовца
Пышногрудый орнитолог расцеловала "руки-базуки" Кирилла Терешина - видео
Исполнение участника "Голоса" из КБР признано одним из лучших в 2019 году
Губернатор Ставрополья предлагает сделать 31 выходным
В фонтан Ставрополя зимой запустили лебедей