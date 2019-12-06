В Ессентуках «всплыли» незаконные карпы и сазаны

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-06T11:47:51+03:00

В городе-курорте прошел очередной рейд по излюбленным торговым точкам «вне закона»

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Сотрудники управления экономического развития и торговли городской администрации совместно с инспекторами отдела регионального государственного ветеринарного надзора «поймали» большой улов на улице Кисловодской и Гагарина.

Удачливые рыбаки-реализаторы выставили на продажу больше 50 кг сазанов и карпов. С багажника рыба шла не "на ура", но реализовать часть опасного товара нарушителям все же удалось.

Разрешительных и подтверждающих качество товара документов у ессентукских продавцов не оказалось. Всем рыбакам-бизнесменам выписан штраф об административном правонарушении.

Рейды, направленные на пресечение стихийной уличной торговли, продолжаются ежедневно. Под особым контролем - места массового скопления людей, особенно курортная зона города, район городской поликлиники.

По результатам одной из последних проверок федерального ветеринарного надзора - в пробах образцов готовых мясных изделий, продаваемых «с рук» из багажников или с пола, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней.

Администрация курорта предупреждает горожан и гостей об опасности приобретения товаров у уличных торговцев, антисанитария и отсутствие каких-либо документов может негативно отразиться на здоровье и благосостоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU