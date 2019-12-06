2019-12-06T12:45:51+03:00
Происшествия

Бабушку-сутенершу и бордель нашли полицейские в Махачкале

Заведение прикрыли, проверка может закончится для женщины уголовным делом
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: СОЦСЕТИ
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В Махачкале полицейские обнаружили бордель под крылом бабушки-сутенёрши. 63-летняя владелица отеля на окраине помогала путанам обслуживать клиентов, сдавая помещения для утех.

— Полиция накрыла притон во время оперативно-разыскных мероприятий. Четверо жительниц республики и 63-летняя владелица гостиницы работали вместе: она сдавала им комнаты, в которых девушки приводили клиентов, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Дагестана.

Полицейские собрали материалы для принятия процессуального решения. По закону, самим служительницам любви грозит административка, а содержательница притона может попасть и под административную, и под уголовную ответственность.

Полицейские накрыли бордель в Махачкале.Видео: ГУ МВД по Республике Дагестан

ИСТОЧНИК KP.RU

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