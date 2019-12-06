На заграницу, казино и девочек: 70 млн выручил обманом 65-летний ставрополец
В Буденновском районе 65-летний мужчина обвиняется в мошенничестве. В прошлом году 10 человек заявили о крупном обмане в полицию.
Оказалось, что за 4 года председатель одного из сельхозкооперативов заключил с людьми договоры о займе якобы для нужд предприятия. В расписках значилось, что долг заемщик вернет с процентами. Но обязательства выполнены не были, да и деньги не дошли до кассы организации. Ими председатель распорядился сам.
С другим обманутым ставрополец на словах договорился о хранении 200 тонн пшеницы. Но охраняемый товар был им продан. Другого потерпевшего он кинул с оплатой за зерно.
Всего злоумышленник заработал больше 70 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU