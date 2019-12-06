2019-12-06T12:17:40+03:00
Происшествия

На заграницу, казино и девочек: 70 млн выручил обманом 65-летний ставрополец

Не все пенсионеры так наивны, как принято думать
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Буденновском районе 65-летний мужчина обвиняется в мошенничестве. В прошлом году 10 человек заявили о крупном обмане в полицию.

Оказалось, что за 4 года председатель одного из сельхозкооперативов заключил с людьми договоры о займе якобы для нужд предприятия. В расписках значилось, что долг заемщик вернет с процентами. Но обязательства выполнены не были, да и деньги не дошли до кассы организации. Ими председатель распорядился сам.

С другим обманутым ставрополец на словах договорился о хранении 200 тонн пшеницы. Но охраняемый товар был им продан. Другого потерпевшего он кинул с оплатой за зерно.

Всего злоумышленник заработал больше 70 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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