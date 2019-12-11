За испорченное лицо своей экс-дамы ставрополец убил ее нового парня

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-11T10:27:10+03:00

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В Пятигорске 58-летний местный житель обвиняется в убийстве.

24 сентября этого года он пришел в гости к знакомому выпить, где также находилась его бывшая возлюбленная. Мужчины поссорились из-за того, что на лице женщины обвиняемый увидел следы побоев. Тогда он взялся за нож и ударил им в шею потерпевшего.

45-летний мужчина умер в больнице. Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU