2019-12-11T11:22:47+03:00
Дом. Семья

«С кладбища — в московскую квартиру»: родившийся под могильной плитой малыш обрел счастье

В Кабардино-Балкарии волонтеры нашли ощенившихся собак с кутятами у надгробия [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Вот такие фото присылают из Москвы волонтерам НальчикаВот такие фото присылают из Москвы волонтерам НальчикаФото: СОЦСЕТИ
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- Нет, ну вы видели, а?! Одна из малышек с кладбища уже домашняя принцесса! - радуются волонтеры Нальчика пристройству подопечной. - 100 видов паштетов продегустировала, пока выбрала понравившийся. Устала так, что сил даже встать нет! Вон пузень какой. Аж на полу лежит.

Маленькую назвали Лея. Теперь она живет в Москве.

Малышка, напомним, увидела жизнь в месте, где ее нет. Родилась и жила под могильной плитой на новом кладбище Нальчика. Там же волонтеры случайно нашли целое семейство — аж 3 ощенившихся собаки с кутятами.

А вот такими нашли малышей Фото: СОЦСЕТИ

А вот такими нашли малышейФото: СОЦСЕТИ

Про находку рассказали в Instagram. Так щенята и нашли дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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