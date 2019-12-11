«С кладбища — в московскую квартиру»: родившийся под могильной плитой малыш обрел счастье
- Нет, ну вы видели, а?! Одна из малышек с кладбища уже домашняя принцесса! - радуются волонтеры Нальчика пристройству подопечной. - 100 видов паштетов продегустировала, пока выбрала понравившийся. Устала так, что сил даже встать нет! Вон пузень какой. Аж на полу лежит.
Маленькую назвали Лея. Теперь она живет в Москве.
Малышка, напомним, увидела жизнь в месте, где ее нет. Родилась и жила под могильной плитой на новом кладбище Нальчика. Там же волонтеры случайно нашли целое семейство — аж 3 ощенившихся собаки с кутятами.
А вот такими нашли малышейФото: СОЦСЕТИ
Про находку рассказали в Instagram. Так щенята и нашли дом.
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ИСТОЧНИК KP.RU