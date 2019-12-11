2019-12-11T12:01:32+03:00
Происшествия

Против главы полиции Грозного США ввели санкции

За нарушение прав человека
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Фото главы МВД Грозного из соцсетейФото главы МВД Грозного из соцсетей
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На сайте Госдепартамента сообщается, что США ввели санкции против главы полиции Грозного за нарушение прав человека. Причиной стала казнь 27 человек, о которой писала «Новая газета». Издание утверждало, что Аслан Ирасханов причастен к многочисленным убийствам 2017 года. Власти Чечни тогда назвали статью лживой.

А уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что донесла информацию из СМИ до президента и отправила запрос в Следком.

Но уголовное дело об убийствах возбуждено не было. Москалькова пояснила, что дело было заведено против названных в списке убитых граждан как «как выехавших в ИГИЛ» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

И сейчас по информации Госдепа, есть факты, говорящие о причастности Аслана Ирасханова к казни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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