Кадыров назвал Юрия Лужкова «настоящим другом Чечни»
Глава республики Рамзан Кадыров назвал экс-мэра Москвы Юрия Лужкова настоящим другом Чечни.
В своем телеграм-канале политик написал, что в трудные для чеченского народа годы Лужков приезжал в Грозный. Он помог построить одну из первых послевоенных школ в полуразрушенной столице республики.
Также Кадыров рассказал, что Лужков оказывал поддержку чеченским деятелям искусства, культуры, литературы.
- Я выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Юрия Михайловича, - обратился Рамзан Кадыров к родственникам Лужкова.
Напомним, экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84 году жизни в Мюнхене после операции на сердце.
ИСТОЧНИК KP.RU