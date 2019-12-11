Кадыров назвал Юрия Лужкова «настоящим другом Чечни»

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-11T12:09:32+03:00

Кадыров рассказал, что Лужков оказывал поддержку чеченским деятелям искусства, культуры, литературы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-Москвы скончался на 84 году жизни в Мюнхене после операции на сердце

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Глава республики Рамзан Кадыров назвал экс-мэра Москвы Юрия Лужкова настоящим другом Чечни.

В своем телеграм-канале политик написал, что в трудные для чеченского народа годы Лужков приезжал в Грозный. Он помог построить одну из первых послевоенных школ в полуразрушенной столице республики.

Также Кадыров рассказал, что Лужков оказывал поддержку чеченским деятелям искусства, культуры, литературы.

- Я выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Юрия Михайловича, - обратился Рамзан Кадыров к родственникам Лужкова.

Напомним, экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84 году жизни в Мюнхене после операции на сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU