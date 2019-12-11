2019-12-11T12:59:42+03:00
Происшествия

"Я таких сыновей убивала бы": торговка насвая прокляла полицейских в лицо

Женщина говорила, что раньше 15 лет работала в органах [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Фото: МВД по ДагестануФото: МВД по Дагестану
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Сотрудники МВД по Дагестану задержали в Хасавюрте торговку насвая, которая их прокляла. Женщина, отказавшаяся назвать свое имя, говорила, что не тем делом они занимаются - "зачем насвай забирать"? Об этом инциденте рассказывает пресс-служба ведомства.

- Работают [полицейские] там, где людей убивают. Туда идите, - говорит женщина.

- Где убивают, скажите, - откликнулся сотрудник правоохранительных органов.

- Тебе лучше ничего не сказать. Вот зачем мать рожает таких детей. Я бы своих четырех резала, если бы они были такими, - говорит женщина, показывая рукой на мужчину, раскладывающего порции насвая для пересчета.

В ларьке, в котором пожилая женщина сбывала психотропные вещества, нашли 83 дозы насвая. Товар женщине завозили и продавали в розницу иные люди, личность которых устанавливается. Кроме этого, в пресс-службе МВД по Дагестану опровергли информацию о том, что эта женщина 15 лет работала в органах.

Допрос и пересчет "насвая" торговки. Видео: МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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