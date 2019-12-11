Благоустройство ессентукского Курортного парка вышло на финишную прямую

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-11T12:24:49+03:00

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Больше полусотни плиточников, озеленителей, монтажников, десяток тяжелой техники сейчас работает на аллеях Курортного парка, главной прогулочной зоны здравницы. 90%-ная готовность означает, что в ближайшие 2 недели горожане и отдыхающие смогут оценить качество и комфортность изменений, произошедших благодаря курортному сбору.

У входа в парк со стороны ул. Интернациональной укладывается 500-метровая песчаная аллея, предназначенная для активных ессентучан. Тут же идет монтаж новых скамеек и урн. Даже сварщики удивились необычным формам и дизайнерским узорам «под старину». Учитывая особый интерес вандалов к новым элементам курортных мест, 82 кованых произведения искусства придется обезопасить анкерными болтами.

Больше 150 диодных столбов уже на месте, они будут освещать обновленные аллеи парка. В районе Верхних ванн на газонах ведется монтаж низких полуметровых светильников, которые уже показали себя в работе сквера на Золотушке.

Самая главная часть благоустройства Курортного парка в 2019 году-восстановление фонтана у Николаевских ванн. К древнегреческим скульптурам, которым больше ста лет, на днях вернется отреставрированная скульптура «Мальчик». Он займет почетное место на верхней чаше фонтана. Само же историческое водное сооружение значительно изменило свой вид - завершилась гранитная облицовка, монтаж самого современного оборудования и коммуникаций.

Работы в Курортном парке не закончатся, благоустройство «творения» графа Воронцова продолжится и в 2020 году. Прогулочная зона Ессентуков поэтапно станет полностью отвечать всем современным стандартам рекреации и оздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU