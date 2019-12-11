Центр Ставрополя перекроют 13 декабря

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-11T13:10:00+03:00

В этот день состоится открытие главной новогодней ёлки города

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13 декабря центр Ставрополя перекроют для машин. Ограничения связаны с новогодними мероприятиями, которые будут идти с 6 утра до 23 часов вечера. В этот день состоится открытие главной новогодней ёлки Ставрополья.

Проезд с самого утра станет невозможен по улицам Морозова и Маршала Жукова. А с 17 часов до 23 часов по улицам Артема, Морозова, Дзержинского, проспекту Октябрьской революции, Кавалерийской, Булкина и Советской. Автомобилистам следует учесть это при планировании поездок.

Полную программу мероприятий на этот день вы можете посмотреть на сайте «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU