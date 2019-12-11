2019-12-11T12:58:36+03:00
Общество

"Что может быть хуже": "Руки-Базуки" рассказал, как заработал на квартиру в Москве

Кириллу Терешину не понравился вопрос [видео]
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: стоп-кадрФото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

Популярный Instagram-блогер Кирилл Терешин рассказал, как он заработал на квартиру в Москве. "Вазелиновый качок", казалось, не хотел честно раскрывать подробности покупки, но на вопрос, заданный на "Бугатти Шоу", пришлось отвечать.

По первой версии, которую предложила "Картье Бугатти", "Руки-Базуки" кинул подписчиков. Но Терешин это наотрез отрицал, уверяя, что квартиры - результат его усердного труда. Тогда девушка пошла на штурм окольными путями:

Терешин - как заработал на квартиру. Видео: YouTube.

- Ты их возбудил, что ли?

- Да, я ж самец.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

00:00
00:00

- И что, девушки тебе донатили, да? - казалось, что вопрос о работе жигалой ввел Терешина в ступор, но он смог оправдаться повальным отрицанием.

Выяснилось, что Терешин все-таки зарабатывал на пожертвованиях своих подписчиков и рекламных контрактах. Один из комментаторов заметил: "И не знаю даже, что может быть хуже: мошенничество, продажа себя - или такая вот тупость. Но стыдно точно должно быть".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кирилл «Руки-базуки» Терешин, синтоловый качок из Пятигорска: Досье KP.RU»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неграм вход воспрещён: прокуратура проверит, почему африканских студентов не пускают в ночные клубы
Миллиардер из Ингушетии будет судиться с изданием "Forbes"
Центр Ставрополя перекроют 13 декабря
Благоустройство ессентукского Курортного парка вышло на финишную прямую
"Я таких сыновей убивала бы": торговка насвая прокляла полицейских в лицо
Кадыров назвал Юрия Лужкова «настоящим другом Чечни»
Против главы полиции Грозного США ввели санкции
«С кладбища — в московскую квартиру»: родившийся под могильной плитой малыш обрел счастье
Пошла по кровавому следу: женщину, спасшую младенца от собственной матери, наградили на Ставрополье
За испорченное лицо своей экс-дамы ставрополец убил ее нового парня
Жить комфортно и недорого: Ставрополь попал в число самых удобных городов России
Путин: "Беслан - моя личная трагедия на всю жизнь"
Ветерану, которого выселяли с новой квартиры в Северной Осетии, вернули ключи через суд
Паутина из велосипедных цепей впечатлила жителей Ставрополя
Руководитель ЮСИ удостоен медали «Герой труда Ставрополья»
Ессентукские тхэквондисты привезли три медали из Германии
«К таким не приезжают»: самая ненужная кошка приюта доживает век в клетке