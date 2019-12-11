"Что может быть хуже": "Руки-Базуки" рассказал, как заработал на квартиру в Москве

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-11T12:58:36+03:00

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Популярный Instagram-блогер Кирилл Терешин рассказал, как он заработал на квартиру в Москве. "Вазелиновый качок", казалось, не хотел честно раскрывать подробности покупки, но на вопрос, заданный на "Бугатти Шоу", пришлось отвечать.

По первой версии, которую предложила "Картье Бугатти", "Руки-Базуки" кинул подписчиков. Но Терешин это наотрез отрицал, уверяя, что квартиры - результат его усердного труда. Тогда девушка пошла на штурм окольными путями:

Терешин - как заработал на квартиру. Видео: YouTube.

- Ты их возбудил, что ли?

- Да, я ж самец.

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- И что, девушки тебе донатили, да? - казалось, что вопрос о работе жигалой ввел Терешина в ступор, но он смог оправдаться повальным отрицанием.

Выяснилось, что Терешин все-таки зарабатывал на пожертвованиях своих подписчиков и рекламных контрактах. Один из комментаторов заметил: "И не знаю даже, что может быть хуже: мошенничество, продажа себя - или такая вот тупость. Но стыдно точно должно быть".

ИСТОЧНИК KP.RU