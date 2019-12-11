2019-12-11T18:46:00+03:00
Общество

Неграм вход воспрещён: прокуратура проверит, почему африканских студентов не пускают в ночные клубы

Несколько заведений не пускают иностранцев, боясь «проблем с ФСБ»
Андрей ФАДЕЕВ
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Эджидиу Нанга (слева) не пускают в бары и клубыЭджидиу Нанга (слева) не пускают в бары и клубыФото: СОЦСЕТИ
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Прокуратура Ставрополья заинтересовалась, почему в местные клубы и рестораны не пускают африканцев. Причиной такого решения стал ряд публикаций в СМИ. О расовой дискриминации сообщил студент СКФУ.

Всё началось в Instagram. Эджидиу Нанга уже пять лет учится в краевой столице. Студенты говорят о парне только хорошее: позитивный, добрый, спортивный. Вот только развлекаться и отдыхать гостю из Анголы негде — фейсконтроль самых популярных клубов выставляет его за дверь.

— Удивительно. Мы живём в XIX-м веке, но в Ставрополе до сих пор есть заведения, куда людей не пускают из-за цвета их кожи. Это кафе Yes Optimistic, бар «Forbs» и ночной клуб «Goldy». Пускают, только если с нами русский человек. Если приходят три африканца, то их не впустят. Причины не объясняют, — написал парень у себя на странице.

Такое положение дел до глубины души оскорбило многих друзей Эджидиу. Студенты СКФУ подхватили флешмоб и стали высказывать возмущение и слова поддержки под хештегом «скажи нет расизму».

После публикаций материалов об этом в «КП - Северный Кавказ» и других СМИ, прокуратура решила выяснить причины расовой дискриминации. Собеседники «КП» утверждают, что дело в том, что руководство заведений «не хочет проблем с ФСБ» и стараются в принципе не пускать всех иностранцев, вне зависимости от их цвета кожи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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