Рашид Темрезов поручил повысить качество школьного образования

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-11T14:50:05+03:00

В республике планируют создать два лицея от лучших федеральных вузов страны

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел рабочее совещание с вице-премьером КЧР Хызыром Чеккуевым и министром образования и науки КЧР Инной Кравченко по вопросу повышения качества школьного образования и квалификации работников образовательной сферы республики.

Рашид Темрезов отметил, что в рамках нацпроектов «Образование», «Демография» предусмотрен огромный объем работы по улучшению материально-технической базы детсадов и школ. До 2024 года предусмотрено строительство десятков объектов образования, преимущественно в сельской местности.

- Но, помимо этого, нужно смотреть вперед и выходить на новый уровень образования. У нас много талантливых, одаренных детей. К тому же любой ребенок должен у себя дома получать качественное и конкурентоспособное образование, - отметил глава региона.

Рашид Темрезов поручил Инне Кравченко проработать возможность создания на базе новых школ в Черкесске и в районах двух лицеев от лучших федеральных вузов страны технического и сельскохозяйственного направления.

Еще одна интересная практика, на которую поручил изучить и применить в республике Рашид Темрезов - платформа Московской электронной школы. Это уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому.

По итогам совещания было также принято решение активизировать работу с муниципалитетами, которые сегодня несут прямую ответственность за организацию работы образовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU