2019-12-11T14:50:05+03:00
Общество

Рашид Темрезов поручил повысить качество школьного образования

В республике планируют создать два лицея от лучших федеральных вузов страны
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел рабочее совещание с вице-премьером КЧР Хызыром Чеккуевым и министром образования и науки КЧР Инной Кравченко по вопросу повышения качества школьного образования и квалификации работников образовательной сферы республики.

Рашид Темрезов отметил, что в рамках нацпроектов «Образование», «Демография» предусмотрен огромный объем работы по улучшению материально-технической базы детсадов и школ. До 2024 года предусмотрено строительство десятков объектов образования, преимущественно в сельской местности.

- Но, помимо этого, нужно смотреть вперед и выходить на новый уровень образования. У нас много талантливых, одаренных детей. К тому же любой ребенок должен у себя дома получать качественное и конкурентоспособное образование, - отметил глава региона.

Рашид Темрезов поручил Инне Кравченко проработать возможность создания на базе новых школ в Черкесске и в районах двух лицеев от лучших федеральных вузов страны технического и сельскохозяйственного направления.

Еще одна интересная практика, на которую поручил изучить и применить в республике Рашид Темрезов - платформа Московской электронной школы. Это уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому.

По итогам совещания было также принято решение активизировать работу с муниципалитетами, которые сегодня несут прямую ответственность за организацию работы образовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновник Дагестана продавал земли Республики
Германия боится выдавать России двух выходцев из Чечни
В Ингушетии срок жизни после выхода на пенсию самый высокий в стране
В Чечне отреагировали на санкции США против главы полиции Грозного
На сладкие подарки детям в Ставропольском крае выделено 66 млн
Фото аппарата смерти, найденного в Пятигорске, опубликовал губернатор
В Ставрополе стартовала акция Сбербанка и Mastercard
Неграм вход воспрещён: прокуратура проверит, почему африканских студентов не пускают в ночные клубы
Миллиардер из Ингушетии будет судиться с изданием "Forbes"
"Что может быть хуже": "Руки-Базуки" рассказал, как заработал на квартиру в Москве
Центр Ставрополя перекроют 13 декабря
Благоустройство ессентукского Курортного парка вышло на финишную прямую
"Я таких сыновей убивала бы": торговка насвая прокляла полицейских в лицо
Кадыров назвал Юрия Лужкова «настоящим другом Чечни»
Против главы полиции Грозного США ввели санкции
«С кладбища — в московскую квартиру»: родившийся под могильной плитой малыш обрел счастье
Пошла по кровавому следу: женщину, спасшую младенца от собственной матери, наградили на Ставрополье
За испорченное лицо своей экс-дамы ставрополец убил ее нового парня
Жить комфортно и недорого: Ставрополь попал в число самых удобных городов России
Путин: "Беслан - моя личная трагедия на всю жизнь"
Ветерану, которого выселяли с новой квартиры в Северной Осетии, вернули ключи через суд
Паутина из велосипедных цепей впечатлила жителей Ставрополя
Руководитель ЮСИ удостоен медали «Герой труда Ставрополья»
Ессентукские тхэквондисты привезли три медали из Германии
«К таким не приезжают»: самая ненужная кошка приюта доживает век в клетке