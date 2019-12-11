В Ставрополе стартовала акция Сбербанка и Mastercard

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-11T14:56:36+03:00

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До конца 2019 года пассажиры городского общественного транспорта Ставрополя смогут получить скидку в размере 5 рублей при оплате проезда картой Masterсard любого банка.

Акция «С Masterсard поездки дешевле!» действует на всем общественном транспорте, оборудованном системой безналичной оплаты проезда бесконтактными банковскими картами, внедренной Сбербанком. Отличительный знак транспорта, в котором можно оплатить проезд картой или смартфоном, а также принять участие в акции, - наклейка с логотипом Сбербанка и надписью «Оплата в одно касание».

Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы. Оснащение общественного транспорта системой для приема безналичных платежей позволяет жителям быстро и безопасно оплачивать проезд.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

- Мы продолжаем работу по переводу повседневных платежей в безналичное пространство. Статистика проекта «Безналичный транспорт» показала, что жителям удобно пользоваться бесконтактной картой или смартфоном для покупки билета. Уверены, что акция «С Masterсard поездки дешевле!» станет приятным бонусом для жителей и гостей города. Подробнее информацию об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядка их получения уточняйте здесь

ИСТОЧНИК KP.RU