В Чечне отреагировали на санкции США против главы полиции Грозного
Ранее на сайте Госдепартамента сообщили, что США ввела санкции против главы полиции Грозного за нарушение прав человека. Причиной стала казнь 27 человек, о которой писала «Новая газета».
Издание утверждало, что Аслан Ирасханов причастен к многочисленным убийствам 2017 года. Власти Чечни тогда назвали статью лживой.
А уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что донесла информацию из СМИ до президента и отправила запрос в Следком.
Но уголовное дело об убийствах возбуждено не было. Москалькова пояснила, что дело было заведено против названных в списке убитых граждан как «как выехавших в ИГИЛ» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
После этого глава МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов заявил, что вслед за Асланом Ирасхановым начальником УМВД Грозного готов включить в санкционный список госдепа США весь личный состав силового ведомства.
— Госдеп сам принимает решения на основании выдуманных историй своими же агентами, которые им же и проплачиваются. Их совершенно не интересует то, что по выдуманной истории агентов Госдепа надзорными и следственными органами проводились всевозможные проверки. В итоге данная история не нашла своего объективного подтверждения, — сообщил Руслан Алханов.
Он предлагает хотя бы «один раз услышать нас и включить всех сотрудников МВД по Чеченской Республике в «санкционный список», дабы успокоить «заморских благодетелей» и облегчить им работу».
ИСТОЧНИК KP.RU