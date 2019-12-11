В Чечне отреагировали на санкции США против главы полиции Грозного

СЕГОДНЯ 17:46 2019-12-11T18:20:16+03:00

Госдепартамент США заявил о включении в санкционный список главы УМВД по Грозному «за серьезные нарушения прав человека»

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Ранее на сайте Госдепартамента сообщили, что США ввела санкции против главы полиции Грозного за нарушение прав человека. Причиной стала казнь 27 человек, о которой писала «Новая газета».

Издание утверждало, что Аслан Ирасханов причастен к многочисленным убийствам 2017 года. Власти Чечни тогда назвали статью лживой.

А уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что донесла информацию из СМИ до президента и отправила запрос в Следком.

Но уголовное дело об убийствах возбуждено не было. Москалькова пояснила, что дело было заведено против названных в списке убитых граждан как «как выехавших в ИГИЛ» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

После этого глава МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов заявил, что вслед за Асланом Ирасхановым начальником УМВД Грозного готов включить в санкционный список госдепа США весь личный состав силового ведомства.

— Госдеп сам принимает решения на основании выдуманных историй своими же агентами, которые им же и проплачиваются. Их совершенно не интересует то, что по выдуманной истории агентов Госдепа надзорными и следственными органами проводились всевозможные проверки. В итоге данная история не нашла своего объективного подтверждения, — сообщил Руслан Алханов.

Он предлагает хотя бы «один раз услышать нас и включить всех сотрудников МВД по Чеченской Республике в «санкционный список», дабы успокоить «заморских благодетелей» и облегчить им работу».

ИСТОЧНИК KP.RU