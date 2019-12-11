В Ингушетии срок жизни после выхода на пенсию самый высокий в стране

СЕГОДНЯ 18:54 2019-12-11T18:54:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Исследователи компании FinExpertiza назвали регионы, где дольше всего живут после выхода на пенсию. Если в Тыве после ухода на покой мужчины в среднем живут 1,3 года, а для женщины — 16,2 года, то в Ингушетии по этим показателям – рекорд.

Мужчины проживут в среднем 18,6 лет, а женщины — 29,1 год. Много долгожителей и в Дагестане. Но средние показатели по числу прожитых лет по стране составляют 7,5 лет для мужчин и 22, 6 года для женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU