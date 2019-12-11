Чиновник Дагестана продавал земли Республики

СЕГОДНЯ 19:53 2019-12-11T19:53:06+03:00

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Главу Каякентского района Дагестана Магомедэмина Гаджиева обвиняют в превышении должностных полномочий.

Он незаконно отдал одному из сел землю Республики стоимостью более 36 млн рублей. Участок в 25 тыс. кв. м ушел в собственность села Усемикент. Гаджиева уличили и в еще одном эпизоде превышения полномочий – добыче и вывозе морского песка с берега Каспия. В этот раз ущерб окружающей среде составил 3,6 млн рублей.

Чиновник отстранен от должности, сообщили в СК по РД.

ИСТОЧНИК KP.RU