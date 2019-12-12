СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-12T11:46:00+03:00

Силовики отобрали более 200 килограмм ювелирки на рынке в Дагестане Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Сотрудники правоохранительных органов изъяли больше 200 килограмм ювелирных изделий на рынке в Дагестане. Силовики отбирали только те украшения, которые были без проб или с пробами сомнительного качества.

- Были изъяты изделия без проб или с пробами, вызывающими сомнения в подлинности. Общая масса изъятого превысила 200 кг. Все изъятые изделия направлены на экспертизу, - говорят источники в правоохранительных органах. Отмечается, что обыски проходили на рынках в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте.

После того, как появятся результаты экспертизы, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU