В Махачкале из-за тумана не могут сесть самолеты
Самолет из Сургута отправился в Астрахань
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12 декабря в аэропорту Махачкалы произошла задержка нескольких рейсов из-за плохой погоды. Судно, перевозившее пассажиров из Сургута, Москвы и Ростова-на-Дону, так и не прибыли по расписанию.
Самолет из Сургута должен был приземлиться в 07:20, но из-за тумана ушел на запасной аэродром в Астрахань. В место назначения он, ориентировочно, прибудет около 11. Остальные самолеты даже не покинули аэропорты.
ИСТОЧНИК KP.RU