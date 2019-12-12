2019-12-12T13:22:54+03:00
Общество

"Как жаль, что такие живут": на дагестанку ополчились за "стриптиз" на свадьбе

Кадры танца появились в сети [видео]
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На дагестанку ополчились за "стриптиз" на свадьбеНа дагестанку ополчились за "стриптиз" на свадьбе
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В социальных сетях появился видеоролик, который взбудоражил пользователей из Дагестана. На кадрах видно, как молодая дагестанка в порыве начинает танцевать очень раскованно.

Инцидент произошел на свадьбе в республике. Девушка была одета в обтягивающие штаны, майку и пиджак. Пройдясь по танцполу на высоком каблуке, она решила, что для яркости номера не хватает легкого "оголения". Поэтому она сняла пиджак и, помахав им немного, бросила на пол. Все окружение дагестанки смотрело на нее с изумлением, родные понимали, что она веселится.

Но настроения близких танцовщицы не разделяют пользователи сети, их взбесило "нескромное и позорное" поведение девушки. Некоторые напрямую желали ей смерти:

Зажигательный танец дагестанки. Видео: Instagram.

- Как жаль, что такие живут в Дагестане. Очень жаль.

- Лучше бы стояла в стороне. Найдите этой [проститутке - изм.ред.] мужа, чтобы разок вправил ей мозг, - писали недоброжелатели. Но были и те, кому дагестанка и ее экстравагантность понравились. Они защищали ее право на свободу и отбивали от злых комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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