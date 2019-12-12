2019-12-12T14:22:36+03:00
Происшествия

Серьезные сроки получили два похитителя девушки на Ставрополье

Кроме того, они выплатят своей жертве 300 тысяч
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Пятигорске Артур Хачикян и Денис Ципляков осуждены за похищение девушки и кражу ее имущества.

В 2017 году Хачикян поссорился со своей девушкой, избил ее и похитил ювелирные украшения. Его нашли и осудили, но горячий парень, находясь под надзором уголовно-исполнительной инспекции, разработал план похищения бывшей девушки.

Он попросил своего знакомого подыскать исполнителя преступления. Об этом стало известно сотрудникам полиции, которые инсценировали похищение девушки, посадив ее в автомобиль, а ее сумку, в которой находились ключи от дома, передали Циплякову. С ключами мужчина проник в дом потерпевшей, попытавшись похитить 165 тысяч рублей. На месте преступления его и задержали.

Мужчин осудили на 9 лет каждого. Также суд обязал их выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда девушке, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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