Тепло и сильный ветер идут на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-12T14:46:39+03:00

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По прогнозам синоптиков регионального Гидрометцентра, в пятницу на Ставрополье будет ветрено. Ночные заморозки стали уже привычными для жителей края, но днем по-прежнему наблюдаются плюсовые температуры.

В последний рабочий день на этой неделе воздух на территории края прогреется до +5. Неприятным покажется юго-восточный ветер, скорость которого достигнет 11 метров в секунду, а порывы - до 18 метров в секунду. Осадков не предвидится, но ясной погоды не будет.

В Ставрополе 13 декабря днем метеорологи обещают +2. А на выходные, как в краевой столице, так и на всей территории региона, потеплеет еще на несколько градусов, пишет Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU