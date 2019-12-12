2019-12-12T14:46:39+03:00
Общество

Тепло и сильный ветер идут на Ставрополье

В субботу ожидается до +8
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

По прогнозам синоптиков регионального Гидрометцентра, в пятницу на Ставрополье будет ветрено. Ночные заморозки стали уже привычными для жителей края, но днем по-прежнему наблюдаются плюсовые температуры.

В последний рабочий день на этой неделе воздух на территории края прогреется до +5. Неприятным покажется юго-восточный ветер, скорость которого достигнет 11 метров в секунду, а порывы - до 18 метров в секунду. Осадков не предвидится, но ясной погоды не будет.

В Ставрополе 13 декабря днем метеорологи обещают +2. А на выходные, как в краевой столице, так и на всей территории региона, потеплеет еще на несколько градусов, пишет Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ингушский силач победил на международном турнире по кикбоксингу
В Ставрополе общественный транспорт можно отслеживать по картам
Ряды полноправных граждан России пополнили 18 минераловодцев
Тепло и сильный ветер идут на Ставрополье
Серьезные сроки получили два похитителя девушки на Ставрополье
"Как жаль, что такие живут": на дагестанку ополчились за "стриптиз" на свадьбе
Ставропольского чиновника уволили из-за жены
Делу о жестоком обращении с животными в приюте Дагестана дан ход
В Махачкале из-за тумана не могут сесть самолеты
Силовики отобрали более 200 килограмм ювелирки на рынке в Дагестане
Ставрополец убил мать и надругался над ее телом
Чиновник Дагестана продавал земли Республики
Германия боится выдавать России двух выходцев из Чечни
В Ингушетии срок жизни после выхода на пенсию самый высокий в стране
В Чечне отреагировали на санкции США против главы полиции Грозного
На сладкие подарки детям в Ставропольском крае выделено 66 млн
Фото аппарата смерти, найденного в Пятигорске, опубликовал губернатор