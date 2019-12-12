Ряды полноправных граждан России пополнили 18 минераловодцев

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-12T14:52:15+03:00

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Ряды полноправных граждан России пополнили 18 успешных в учебе, спорте и творчестве школьников. Вручали столь важный первый документ ребятам замглавы администрации Минераловодского городского округа Анна Шевченко, начальник отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу Ставропольского края Михаил Шафорост, председатель Совета ветеранов Виктор Домницкий и депутат Совета депутатов МГО Руслан Хаджаров.

Перед вручением прозвучал приветственный адрес главы Минераловодского городского округа Сергея Перцева:

- Сегодня особый, торжественный день, ты впервые получаешь паспорт гражданина России, который является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации. Искренне поздравляю тебя с этим знаменательным событием! Относись к паспорту бережно, с уважением и честью носи гордое звание гражданина Российской Федерации! Всем сердцем люби свою Родину и свой Минераловодский городской округ!

Ребятам напомнили о новых правах и обязанностях, о том, что будущее государства находится в их руках, и подарили по экземпляру Конституции РФ. Ведь главный документ обязывает принимать на себя гражданскую ответственность, правильно выстраивать приоритеты собственной жизни, честно и добросовестно трудиться.

Виновники мероприятия произнесли торжественную клятву юного гражданина России. А потом, по уже сложившейся традиции, сделали фото на память в администрации Минераловодского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU