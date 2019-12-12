В Ставрополе общественный транспорт можно отслеживать по картам
Телефон даст ответ, как скоро приедет нужный автобус
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В Ставрополе теперь можно отследить движение троллейбусов по иконкам на картах через специальное приложение на телефоне, пишет «Ставропольская правда».
На «Яндекс. Картах» видно, как долго еще придется стоять на морозе, переступая с ноги на ногу.
Два раза в минуту информация в приложении обновляется. А если нажать на значок остановки, то программа предоставит сведения обо всех автобусах и маршрутках, проезжающих поблизости.
ИСТОЧНИК KP.RU