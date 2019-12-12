2019-12-12T15:57:30+03:00
Общество

Ингушский силач победил на международном турнире по кикбоксингу

Профессиональное состязания прошло в Китае
Ася АСРЯН
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Фото: https://gazetaingush.ruФото: https://gazetaingush.ru
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В копилке достижений ингушского силача эта не первая победа. На этот раз Хаважу Олигову удалось победить на профессиональном турнире по К-1 «Gloryof Heroes League» в китайском городе Чжэнчжоу.

Там серьезным соперником юного кавказца стал местный житель в весовой категории до 60 кг. Теперь ингушский спортсмен готовится к новым соревнования международного уровня.

Хаваж тренируется под руководством наставников Руслана Арсаева, Бориса Ханиева и Олега Кисилева.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о «кавказском супермене», который в свои семь лет отжался 11 111 раз. Спортсмен живет и тренируется в ингушском селе Новый Редант. Теперь Ибрагим Льянов собирается побить новый рекорд.

Напомним, этим летом шестилетний спортсмен официально перебил мировой рекорд по отжиманиям от пола в 4105 повторений, установленный ранее 5-летним «чеченским шварценеггером».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ингушский силач победил на международном турнире по кикбоксингу
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