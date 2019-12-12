Министр ЖКХ края проверил ход капремонта в Ессентуках

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-12T16:30:05+03:00

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Проблемные объекты, в которых капремонт не был завершен до зимних холодов, Роман Марченко проинспектировал совместно с главой города Ессентуки Александром Некристовым, председателем городской думы Андреем Задковым, ведомствами город.

Работы идут, но медленно, это было видно невооруженным глазом. Например, на Пушкина еще высятся горы стройматериала. Министр ЖКХ пообщался и с Управляющими компаниями и жильцами домов.

Как сказали на встрече, надо максимально ускориться, чтобы Новый год ессентучане отмечали в отремонтированных стенах.

ИСТОЧНИК KP.RU