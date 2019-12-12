2019-12-12T17:31:15+03:00
Дом. Семья

На Ставрополье планируют построить три приюта для животных по мировым стандартам

Первый появится в селе Привольном
Полина ШАПОШНИКОВА
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Три больших приюта для животных по мировым стандартам планируют открыть на Ставрополье. Начнут, по поручению губернатора региона Владимира Владимирова, с территории КМВ. Поручение связано со вступающим в силу в 2020 году федеральным законом № 498 "Об ответственном обращении с животными".

Один приют, вероятнее всего, разместится в селе Привольном, городской черте Пятигорска. Именно там есть подходящий участок с электричеством и водой.

Причем, приют планируют строить по мировым стандартам, как многопрофильный комплекс по размещению животных. Прием, содержание, кормление, лечение — все будет на высшем уровне. Приют будет принимать животных со всех городов КМВ и ближайших округов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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