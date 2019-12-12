«Уничтожим сами»: дагестанские парни «Трезвой России» собрали и сожгли «снюсы»
Дагестанская команда «Трезвой России» проводит рейды по прилавкам, где торгуют снюсом. Как сообщают участники рейда, собственники бизнеса соглашаются на добровольное уничтожение «этой гадости».
- Мы знаем, как бороться с опасным веществом - снюс. Под угрозой сегодня находятся наши дети. Участвуйте в работе проекта «Трезвая Россия». Будем добиваться законодательных ограничений по реализации снюса в регионах России, - пишут активисты всероссийского движения в сети.
Никотиносодержащие смеси, «снюсы» популярны среди молодых людей. Причем, в составе табака никотина в 5 раз больше, чем в одной сигарете. Ранее «Комсомолка» рассказывала, что этот жевательный табак собираются запретить на уровне закона для ставропольской молодежи.
Поэтому разработку законопроекта об ограничении продажи никотиносодержащих изделий в стране затронул на заседании краевой антинаркотической комиссии губернатор Владимир Владимиров. Снюс, по его словам, вредит здоровью и создает угрозу жизни.
- Нам необходимо оперативно реагировать на новые угрозы и делать все возможное, чтобы в первую очередь защитить от опасности детей, - заявил Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU