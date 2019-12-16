2019-12-16T10:16:30+03:00
Происшествия

На Ставрополье пьяный водитель ушел под воду вместе с автомобилем

Его вытащили сотрудники ДПС
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье пьяный водитель чуть не утонул в реке, пытаясь уйти от погони. В Левокумском районе отечественная легковушка промчалась на большой скорости по проселочной дороге «Величаевское – Затеречный».

Инспекторы начали преследовать нарушителя, но тот и не думал останавливаться и попытался скрыться в полях. При повороте машина съехала в реку и скрылась под водой за считанные секунды. Сотрудники ДПС прыгнули в реку и вытянули водителя, посадив его обсыхать в патрульный автомобиль.

28-летний парень парень был явно пьян и сам признал, что выпивал, но тест на состояние опьянения проходить не стал. Выяснилось, что и прав у мужчины не было.

Водителю грозит до 15 суток ареста и штраф 30 тысяч рублей, сообщили в УИГБДД по СК.

Сотрудники ДПС Ставрополья гонятся за пьяным водителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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