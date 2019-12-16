2019-12-16T10:15:26+03:00
Общество

В Ингушетии и Дагестане самые большие траты на еду в стране

На продукты уходит больше половины дохода
Полина ШАПОШНИКОВА
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Названы регионы страны, жителям которых дороже всего обходится еда. Больше половины семейного бюджета тратится на продукты в Ингушетии, пишет РИА «Новости». На пропитание местные жители отдают 57,9% заработка, а в Дагестане — 53,8%.

При этом среднероссийский показатель трат на еду — 30,2%. Меньше всего на питание тратят люди в Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и в Москве (24,5%).

Такая разница обусловлена уровнем жизни в регионе, ценами на продукты и традициями определенных территорий страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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