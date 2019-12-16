2019-12-16T11:20:30+03:00
Происшествия

18 тысяч жителей Ингушетии сидят без света

Произошла авария на подстанции
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

До сих пор тысячи людей в Ингушетии сидят без света из-за аварии на подстанции "Плиево-Вознесеновская-2". Она отключилась в два ночи 16 декабря, отрезав электричество в домах около 67 тыс. человек. Позднее количество обделенных светом сократилось до 47,8 тыс. человек.

По состоянию на утро 16 декабря света нет только у 18 тысяч абонентов. Температура воздуха в месте отключения держится на уровне +1. Над восстановлением рабочего состояния на подстанции трудятся три аварийно-ремонтные бригады, состоящие из 11 специалистов и четырех единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставрополец изнасиловал женщину вдвое старше себя
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
В начале недели на Ставрополье потеплеет до +13
Таксисты в Ставрополе устроили забастовку
В Ессентуках выполнили программу по замене лифтов
В Минераловодском округе открыли Дом культуры
Мальчика на Ставрополье ударило током на крыше поезда
18 тысяч жителей Ингушетии сидят без света
В Ингушетии и Дагестане самые большие траты на еду в стране
На Ставрополье пьяный водитель ушел под воду вместе с автомобилем
На ужин – рыба с опарышами: Минздрав Ставрополья проверяет жалобу пациентов на больничную еду
В Ессентуках всем нуждающимся предлагают бесплатные горячие обеды
«Высадил за городом с 3-летним ребенком»: ночью таксист выгнал клиентку из авто
"Посмотрите, что творится с нашей Кумой!": ставрополец показал, как в реку сбрасывают отходы спиртзавода
"Пожалуйста, только не бейте": пса-отшельника спасают во Владикавказе
В Дагестане мажор на золотом "Мерседесе" набросился на инспектора