18 тысяч жителей Ингушетии сидят без света

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-16T11:20:30+03:00

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До сих пор тысячи людей в Ингушетии сидят без света из-за аварии на подстанции "Плиево-Вознесеновская-2". Она отключилась в два ночи 16 декабря, отрезав электричество в домах около 67 тыс. человек. Позднее количество обделенных светом сократилось до 47,8 тыс. человек.

По состоянию на утро 16 декабря света нет только у 18 тысяч абонентов. Температура воздуха в месте отключения держится на уровне +1. Над восстановлением рабочего состояния на подстанции трудятся три аварийно-ремонтные бригады, состоящие из 11 специалистов и четырех единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU