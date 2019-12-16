Мальчика на Ставрополье ударило током на крыше поезда

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-16T14:56:25+03:00

Его доставили в больницу с ожогами

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В Ставропольском крае пострадал мальчик, получив травмы на крыше электропоезда, сообщает пресс-служба МВД на транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Подросток , как рассказал в соцсети представитель администрации Кочубеевского района Олег Борзов, совершал прогулку по крышам вагонов, когда его ударило током. На место прибыли медики, которые доставили подростка с ожогами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU