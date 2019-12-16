2019-12-16T12:37:52+03:00
Общество

В Минераловодском округе открыли Дом культуры

С 2017 года ДК на хуторе Перевальном был закрыт на капремонт
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Фото пресс-службы администрации МГО,Фото пресс-службы администрации МГО,
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Торжественное открытие прошло в субботу 14 декабря. Реконструкцию ДК провели в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие культуры Ставропольского края», благодаря которой в помещении заменены окна, потолок, укреплены стены, обновлены фасад здания, зрительный зал и сцена.

Гостями мероприятия стали первый замглавы администрации Минераловодского городского округа Вадим Малых, председатель Комитета по культуре администрации МГО Давид Кобалия, директор МБУК «Централизованная клубная система» Таисия Фоменко, руководитель Перевальненского территориального отдела по работе с населением Сергей Бочаров и директор ООО «Межхозяйственная передвижная механизированная колонна» Константин Зимов, а также жители села.

Напомним, Перевальненский ДК был построен в 1976 году. Первым директором и основателем культурной и творческой жизни был Владимир Кочанов. Сегодня он также поздравил односельчан. Сейчас заведует филиалом № 11 Валентина Самарина. После поздравлений присутствующих в зале порадовала насыщенная концертная программа, которую подготовили творческие коллективы Минераловодского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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