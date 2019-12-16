2019-12-16T12:57:41+03:00
Общество

В Ессентуках выполнили программу по замене лифтов

В этом году город-курорт стал лидером пилотного проекта в крае
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Фото пресс-службы главы администрации Ессентуков.Фото пресс-службы главы администрации Ессентуков.
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Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах стартовала нынешним летом. В Ессентуках 15 лифтов заменили своих 30-летних предшественников. В 2019 году курортный город вышел в лидеры пилотного проекта в крае.

Подрядчики «Щебекинского лифтового завода» завершают работы на улице Вокзальной. Новое оборудование в многоэтажках с 5-летним сроком гарантийного обслуживания решит проблему безопасности и комфорта ессентучан на ближайшую четверть века. Около 1,5 млрд рублей уже потрачено на модернизацию по всему Ставрополью, а это больше 200 лифтов в разных городах и районах края.

Замена выработавших свой ресурс лифтов будет продолжена и в 2020-м. В Ессентуках количество новых подъемников почти удвоится. В следующем году 24 лифта будет установлено на ул. 60 лет Октября, Кисловодской, Пятигорской и других.

Стоит отметить, что каждая кабина перед вводом в эксплуатацию проходит очень строгие инженерные испытания, где важна не только документация, но и точность звуковых сигналов, работа аварийных систем, бесперебойное освещение, эффективная диспетчерская связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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