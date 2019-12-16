2019-12-16T14:52:46+03:00
Общество

В начале недели на Ставрополье потеплеет до +13

Осадки прекратятся
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставропольском крае в начале новой рабочей недели установится теплая погода. В понедельник ,16 декабря, температура воздуха достигает + 10 градусов, местами идут небольшие дожди.

Но уже на следующий день ситуация изменится: осадки прекратятся, потеплеет до +11 градусов по краю, по Ставрополю — до +10. В среду, 18 декабря, синоптики краевого Гидрометцентра прогнозируют до +13. Дождей не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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