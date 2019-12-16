Ставрополец изнасиловал женщину вдвое старше себя
Он сделал это в собственном доме
Фото: СУ СКР по СК
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В Степновском районе Ставропольского края местный житель обвиняется в разбое и изнасиловании. 26-летний парень вечером 15 июня этого года познакомился на улице в селе с 58-летней женщиной, которую пригласил к себе домой. После недолгого знакомства мужчина, угрожая женщине расправой, изнасиловал ее, после чего отобрал мобильный телефон.
Дело будет передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU