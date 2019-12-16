В Невинномысске показали главную красавицу города
Определилась победительница конкурса красоты
Фото: minenkov_ma
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В Невинномысске назвали победительницу конкурса «Женщина года -2019», пишет «Ставропольская правда».
На корону претендовала 31 участница в возрасте от 18 до 50 лет. Их тематические номера, посвященные временам года, символизировали возраст. Весенние наряды демонстрировали девушки до 30, женщины от 30 до 40 выступили в летних нарядах, а дамы от 50 — воплотили собой зиму.
В итоге Женщиной года стала Алла Бурлуцкая.
ИСТОЧНИК KP.RU