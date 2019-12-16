В Невинномысске показали главную красавицу города

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-16T16:41:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Невинномысске назвали победительницу конкурса «Женщина года -2019», пишет «Ставропольская правда».

На корону претендовала 31 участница в возрасте от 18 до 50 лет. Их тематические номера, посвященные временам года, символизировали возраст. Весенние наряды демонстрировали девушки до 30, женщины от 30 до 40 выступили в летних нарядах, а дамы от 50 — воплотили собой зиму.

В итоге Женщиной года стала Алла Бурлуцкая.

ИСТОЧНИК KP.RU