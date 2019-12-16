Из здания суда в Ставрополе эвакуировали людей
Все дело в подозрительном предмете
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В Ставрополе эвакуировали людей из здания арбитражного суда, сообщают очевидцы в соцестях. Также в целях безопасности были перекрыты часть улиц Мира и Пржевальского.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю пояснили, что все дело в сообщении о подозрительном предмете, находящемся в здании. После звонка на место быстро выехали полицейские и вывели людей из здания. Проверка показала, что никакой опасности нет.
ИСТОЧНИК KP.RU