Из здания суда в Ставрополе эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-16T17:30:18+03:00

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В Ставрополе эвакуировали людей из здания арбитражного суда, сообщают очевидцы в соцестях. Также в целях безопасности были перекрыты часть улиц Мира и Пржевальского.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю пояснили, что все дело в сообщении о подозрительном предмете, находящемся в здании. После звонка на место быстро выехали полицейские и вывели людей из здания. Проверка показала, что никакой опасности нет.

ИСТОЧНИК KP.RU