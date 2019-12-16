2019-12-16T17:56:21+03:00
Общество

Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях

В рамках акции предлагаются два вклада - «Новогодний бонус» и «Выгодный старт»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях. Клиентам доступны вклады «Новогодний бонус» и «Выгодный старт».

Вклад «Новогодний бонус» открывается на следующих условиях: дата начала приема — 02.12.2019, дата окончания приема (включительно) — 15.01.2020. Ставка по вкладу на срок от 4 до 9 месяцев составит 4,85%, на срок 9 месяцев - 5,25%. Минимальная сумма вклада - 50 000 руб. Вклад не пополняемый.

Вклад «Выгодный старт»: дата начала приема — 02.12.2019, дата окончания приема (включительно) - 31.01.2020. Ставка по вкладу: на срок 6 месяцев - 5,00%, на срок 1 год - 5,50%, на срок 1 год и 6 месяцев - 5,85%. Минимальная сумма вклада - 50 000 руб. Вклад доступен для клиентов, которые в период с 20.10.2018 по 20.11.2019 не открывали срочные вклады*. Вклад не пополняемый.

Подробные условия - на официальном сайте банка с 02.12.2019 г.

*Клиенты ПАО «Сбербанк», которые в период с 20.10.2018 по 20.11.2019 (включительно) не открывали следующие вклады: «KidsFuture», «Память и гордость», «СберKids», «Красная гвоздика», «Максимум выгоды», «Рядом», «Лови выгоду», «Большие планы», «Без паспорта», «Зелёный день», «Ставка на результат», «Ставка на максимум», «Рекордный», «Private Banking Управляй», «Private Banking Пополняй», «Private Banking Сохраняй», «Лидер Сохраняй», «Лидер Пополняй», «Лидер Управляй», «Особый Пополняй», «Особый Сохраняй», «Особый Управляй», «Пополняй», «Пополняй ОнЛ@йн», «Сохраняй», «Сохраняй ОнЛ@йн», «Управляй», «Управляй ОнЛ@йн», «Жилищный», «Ипотечный», «Подари жизнь», «Онлайн плюс», «Онлайн плюс PB», «Выгодный старт».

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хотел на войну, но опоздал на самолёт: террорист-неудачник осуждён на 18 лет
Губернатор Ставрополья рассказал, когда прекратят «кошмарить бизнес»
Прямая линия с губернатором: на развитие сёл планируется потратить 8 млрд рублей
Забота о бездомных животных: на Ставрополье откроют два питомника за 45 миллионов рублей
Прямая линия с губернатором: 875 миллионов рублей будет вложено в медицину
В Карачаево-Черкесии более 14 тысяч детей получат новогодние подарки
Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях
Из здания суда в Ставрополе эвакуировали людей
В Невинномысске показали главную красавицу города
Ставрополец изнасиловал женщину вдвое старше себя
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
В начале недели на Ставрополье потеплеет до +13
Таксисты в Ставрополе устроили забастовку
В Ессентуках выполнили программу по замене лифтов
В Минераловодском округе открыли Дом культуры
Мальчика на Ставрополье ударило током на крыше поезда
18 тысяч жителей Ингушетии сидят без света
В Ингушетии и Дагестане самые большие траты на еду в стране
На Ставрополье пьяный водитель ушел под воду вместе с автомобилем
На ужин – рыба с опарышами: Минздрав Ставрополья проверяет жалобу пациентов на больничную еду
В Ессентуках всем нуждающимся предлагают бесплатные горячие обеды
«Высадил за городом с 3-летним ребенком»: ночью таксист выгнал клиентку из авто
"Посмотрите, что творится с нашей Кумой!": ставрополец показал, как в реку сбрасывают отходы спиртзавода
"Пожалуйста, только не бейте": пса-отшельника спасают во Владикавказе
В Дагестане мажор на золотом "Мерседесе" набросился на инспектора