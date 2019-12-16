В Карачаево-Черкесии более 14 тысяч детей получат новогодние подарки

СЕГОДНЯ 18:58 2019-12-16T18:58:55+03:00

Презенты к празднику от Рашида Темрезова и глав городов и районов КЧР раздадут воспитанникам соцучреждений, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья

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Порядка 14 300 детей из всех городов и районов Карачаево-Черкесии получат новогодние подарки от главы республики Рашида Темрезова и глав администраций городов и районов Карачаево-Черкесии.

Так, к Новому году 1100 детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающие дошкольные и общеобразовательные учреждения, получат новогодние подарки на дому. В их числе и воспитанники соцучреждений, таких как детдом «Забота» в микрорайоне Московском Усть-Джегуты, детский дом ребенка Черкесска.

Приобретены новогодние подарки и для учащихся нулевых и первых классов и детей-сирот. Более 8500 сладких подарков будут направлены по учреждениям образования всех районов республики. Помимо этого, около 3300 детей из районов получат новогодние подарки, подготовленные руководителями районов. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных многодетных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, достигшие успехов в учебе, спорте.

Кроме того, по традиции в Карачаево-Черкесии пройдут Новогодние елки главы КЧР. 25 декабря во Дворце культуры Черкесска пройдет Новогодняя елка главы Карачаево-Черкесии для детей, добившихся значительных успехов в учебе. На нее приедут 600 школьников со всех городов и районов республики. 26 декабря состоится елка главы Карачаево-Черкесии для 600 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А 27 декабря состоится централизованное новогоднее представление для 200 детей с ограниченными возможностями здоровья. Всем участникам новогодних представлений будут вручены сладкие подарки главы КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU