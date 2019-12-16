Прямая линия с губернатором: 875 миллионов рублей будет вложено в медицину

СЕГОДНЯ 19:15 2019-12-16T20:20:44+03:00

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В ходе шестой «Прямой линии» с жителями края, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о развитии медицины. По словам политика, в следующем году на развитие первичного звена медицины будет потрачено 875 миллионов рублей.

Важнейшим условием развития является открытие фельдшерско-акушерских пунктов в небольших поселениях, чтобы здравоохранение было равно доступно каждому жителю Ставрополья. В 2019 году было построено 9 новых ФАПов, в следующем планируется организовать ещё 14.

Кроме того, за последние годы введен в эксплуатацию ряд медучреждений. Это большая поликлиника № 4 в Ставрополе, модульный фельдшерско-акушерский пункт в ауле Башанта, врачебная амбулатория в поселке Прикалаусском, а также детская поликлиника в Изобильном.

Отдельное внимание губернатор уделил эффективности проекта «За здоровье». Работа мобильных бригад медиков показала высокую эффективность — за год было совершено 1200 выездов, врачи зафиксировали 7 тысяч заболеваний, осмотрев порядка 72 тысяч жителей отдалённых населённых пунктов края.

ИСТОЧНИК KP.RU