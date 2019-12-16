Забота о бездомных животных: на Ставрополье откроют два питомника за 45 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:25 2019-12-16T19:28:46+03:00

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На Ставрополье будут лучше заботиться о бездомных животных — такое обещание дал губернатор Владимир Владимиров в ходе «Прямой линии» на канале «Своё ТВ».

Правозащитники призвали бороться с проблемой несчастных кошек и собак, акцентируя внимание на причинах. А именно — давая бездомным и голодным зверям дом. Трогательная забота не могла не найти отклика в сердце Владимира Владимирова — губернатор пообещал, что в 2020 году в крае будет открыто два новых питомника: в Изобильненском округе и в Предгорном районе.

— Вместимость каждого — до 2 тысяч животных. На эти цели планируется потратить 45 миллионов рублей. Хочется предупредить глав муниципалитетов: содержать будем за счёт территорий. Сейчас обращаем внимание на ведущие российские и мировые практики в этом вопросе, чтобы решить его максимально эффективно, — сказал Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU