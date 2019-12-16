Прямая линия с губернатором: на развитие сёл планируется потратить 8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 20:18 2019-12-16T20:19:00+03:00

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе «Прямой линии» на канале «Своё ТВ» рассказал, как будет развиваться село. В этом году на проектирование объектов было направлено порядка 500 миллионов, в следующем планируется привлечь финансирование на 1,8 млрд рублей.

— В наших планах возведение ряда жизненно важных для села сооружений. Сюда входят школы, детские сады, системы водоснабжения. Будем заходить, чтобы благоустроить территории, возводить спортивные сооружения. И, конечно, не забудем о постройке необходимого жилья для специалистов, — сказал Владимир Владимиров.

Местные администрации принимают активное участие: подано уже 134 заявки на строительство и 116 заявок на реконструкцию объектив инфраструктуры. До 2024 года на эти цели планируется привлечь около 8 миллиардов рублей.

Во время беседы с жителями внимание было уделено и программе закладки суперинтенсивных садов.

— Эта программа действительно хорошо себя зарекомендовала. Заложенные на личных участках, в личных подсобных хозяйствах сады дали урожай, люди заработали деньги. В ближайшие пять лет планируется создать одну тысячу подобных садов, ориентировочной площадью по 10 соток.

За два года удалось достигнуть существенных успехов: заложено 40 га суперинтенсивных садов в 400 хозяйствах.

ИСТОЧНИК KP.RU