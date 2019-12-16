Губернатор Ставрополья рассказал, когда прекратят «кошмарить бизнес»

СЕГОДНЯ 20:30 2019-12-16T20:30:40+03:00

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, когда местных бизнесменов перестанут «кошмарить проверками». Отвечая на вопрос, заданный в ходе «Прямой линии» на канале Своё ТВ», он сообщил, что правительство региона отменяет большую часть плановых контрольных мероприятий.

— Мы хотим, стараемся, чтобы предприниматели почувствовали улучшение условий работы. Наша задача сейчас в том, чтобы обнулить объём региональных проверок, — сказал глава региона.

На данный момент запланировано 797 проверок. Владимир Владимиров подчеркнул, что сейчас применяется рискориентированный подход. Иначе говоря, все объекты, работа которых не оказывает существенное влияние на окружающую среду, будут исключены из плана.

Кроме того, власти стремятся привлечь самих представителей бизнеса для контроля деятельности проверяющих. Это позволит сделать их прозрачными, а результаты — понятными и объективными.

Кроме того, глава края отметил, что в бюджете на 2020 год на поддержку предпринимательства предусмотрено 770 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU