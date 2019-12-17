Ценные породы деревьев высадят на Комсомольском озере Ставрополя

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-17T10:07:51+03:00

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На Комсомольском озере рабочие закончили с укреплением плотины.

Новый армапояс и более 350 м3 бетона придали ей прочность на несколько десятков лет вперед. Теперь настала очередь преображения самой территории озера. Пирсы, навесы, лежаки демонтируют, чтобы позднее заменить их на новые конструкции.

Впереди земляные работы на Пионерском пруду.

Планируется высадить на место старых спиленных растений ценные породы деревьев, цветники и газоны, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU