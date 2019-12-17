Глава КЧР поручил проверить обеспеченность лекарствами противотуберкулезного диспансера
По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов посетил республиканский противотуберкулезный диспансер.
Он провел обход в стационарном отделении, побеседовал с пациентами, медперсоналом, оценил состояние материально-технической базы, использование установленного лечебно-диагностического оборудования.
Министру предоставили данные по заболеваемости туберкулезом в Карачаево-Черкесии, доложили о выполнении индикаторов по заработной плате. Во время обхода были изучены и другие актуальные вопросы.
Отдельно рассматривался вопрос лекарственного обеспечения, в частности, одного из препаратов, который диспансер приобретает самостоятельно. Соответствующий вопрос поступил через социальные сети на имя руководителя региона. С января 2020 года препарат поступит в диспансер в полном объеме. Министр взял под личный контроль данный вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU
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