Глава КЧР поручил проверить обеспеченность лекарствами противотуберкулезного диспансера

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-17T10:51:27+03:00

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По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов посетил республиканский противотуберкулезный диспансер.

Он провел обход в стационарном отделении, побеседовал с пациентами, медперсоналом, оценил состояние материально-технической базы, использование установленного лечебно-диагностического оборудования.

Министру предоставили данные по заболеваемости туберкулезом в Карачаево-Черкесии, доложили о выполнении индикаторов по заработной плате. Во время обхода были изучены и другие актуальные вопросы.

Отдельно рассматривался вопрос лекарственного обеспечения, в частности, одного из препаратов, который диспансер приобретает самостоятельно. Соответствующий вопрос поступил через социальные сети на имя руководителя региона. С января 2020 года препарат поступит в диспансер в полном объеме. Министр взял под личный контроль данный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU