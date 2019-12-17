Очевидцев смертельной аварии просят позвонить ставропольским следователям

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-17T11:18:34+03:00

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На Ставрополье ведется расследование уголовного дела после ДТП, в котором погибла 58-летняя женщина. С 16 до 18 часов 30 октября этого года в Невинномысске на 241 км федеральной автодороги «Кавказ» Е 50 водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Е200» наехал на женщину. 32-летний мужчина сбил пешехода на нерегулируемой «зебре». Женщина погибла от полученных травм.

Следователи просят откликнуться очевидцев аварии и позвонить по номеру телефона: 8-928-370-77-47.

ИСТОЧНИК KP.RU